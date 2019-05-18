Действующий президент Украины налево и направо избавляется от своих помощников и советников.

Действующий президент Украины налево и направо избавляется от своих помощников и советников.Уволил, например, бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. В команде Порошенко он три года проработал внештатно. Отличился тем, что активно поддерживал санкции против России и заявлял, что Москве нужно несколько дней, чтобы захватить Украину, сообщает "Россия 24".Кроме того, своих постов лишились советники — Мария Гайдар, Сергей Квит, Виктор Король, а еще пресс-секретарь Порошенко и его представитель в Верховной Раде.Роспуск парламента — это один из вариантов развития событий. Так в команде избранного президента Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что судьба Верховной рады уже решена и, якобы, даже указ готов.В эфире местного телеканала помощник будущего главы Незалежной Руслан Стефанчук уточнил: как оно будет, узнаем в ближайшее время от самого Зеленского. По его словам все зависит от самих депутатов, готовы они сотрудничать с новой властью или нет.