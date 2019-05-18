Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании в стране Дня отца. Он будет отмечаться в третье воскресенье июня. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании в стране Дня отца. Он будет отмечаться в третье воскресенье июня. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.В соответствии с этим документом, новый праздник решено ввести "с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества", а также "признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей".Указ вступает в силу со дня его опубликования.С 1999 года на Украине также празднуют День матери, который приходится на второе воскресенье мая.