Президент Украины Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам автономию в составе Украины. А также заявил, что Крым превращается в военный плацдарм для возможного размещения ядерного оружия.

Президент Украины Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам автономию в составе Украины. Выступая в Киеве на мероприятиях в память о проведенной 75 лет назад депортации крымских народов, Порошенко отметил, что создание национальной территориальной автономии "будет способствовать восстановлению украинского суверенитета" над крымским полуостровом.Порошенко также высказал мнение о том, что Крым превращается в "военный плацдарм" для возможного размещения ядерного оружия на полуострове и выступил за усиление международного давления на Россию.Избранный президент Украины Владимир Зеленский, говоря о годовщине депортации из Крыма, пообещал крымчанам, "вновь ставшими жертвами репрессий", освобождение "от оккупации". Спикер российского парламента Вячеслав Володин назвал эти заявления признаком "начинающейся деменции".