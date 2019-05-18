Путешественник Федор Конюхов намерен сосредоточиться на покорении неба.

Путешественник Федор Конюхов намерен сосредоточиться на покорении неба.Об этом рассказал журналистам его сын Оскар: "Федор говорит, что океаном уже насытился. У нас сейчас в планах полет в стратосферу"."Он говорит, что и в космос бы точно полетел, если бы жизнь была больше", — с улыбкой сказал сын путешественника.Оскар рассказал, что шар для полет уже готов. Он самый большой в истории — 100 тысяч кубических метров. Цель – подняться на 25 километров, а это уже стратосфера, передает РИА Новости."Всего было два рекорда: 18 км — американец и 21 км — индус в 2006 году. Вот уже 13 лет рекорд не побит".Оскар объяснил, что полет не будет долгим – всего один день. Но погодное окно, по словам Оскара, придется ждать не менее месяца.Планируется, что полет стартует из австралийской пустыни в апреле-мае 2019 года. А уже через два года Конюхов планирует сделать два оборота вокруг Земли на воздушном шаре без посадки.Кроме того, есть проект полета вокруг света на самолете на солнечных батареях. Такой полет может состояться через три года.