В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили о ликвидации пожара на складе на территории бывшего хлебозавода в Таганроге. Пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили о ликвидации пожара на складе на территории бывшего хлебозавода в Таганроге. Пострадавших нет.Пожар возник на складе по адресу улица Бульварная, 12, передает ТАСС.Общая площадь возгорания составила 1,7 тысяч квадратных метров.Сообщается, что в тушении было задействовано 14 единиц техники и 45 человек.