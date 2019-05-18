Часть праха российского журналиста Сергея Доренко в субботу, 18 мая захоронили на Аллее журналистов на Троекуровском кладбище Москвы. Другая часть праха, согласно желанию самого Доренко, будет развеяна над горой Митридат в Керчи.

Часть праха российского журналиста Сергея Доренко в субботу, 18 мая захоронили на Аллее журналистов на Троекуровском кладбище Москвы. Другая часть праха, согласно желанию самого Доренко, будет развеяна над горой Митридат в Керчи.Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление радиостанции "Говорит Москва", где Доренко до своей кончины был главным редактором, на церемонии присутствовали только родные и близкие журналиста.Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи умер 9 мая в центре Москвы, ему было 59 лет. Кремация состоялась в минувшую пятницу, 17 мая.