В центре Еревана совершено нападение на одного из лидеров партии Дашнакцутюн Гранта Маргаряна. По данным Интернет-ресурса news.am, на него напали противники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, протестующие против его освобождения из-под ареста.

В центре Еревана совершено нападение на одного из лидеров партии "Дашнакцутюн" Гранта Маргаряна. По данным Интернет-ресурса news.am, на него напали противники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, протестующие против его освобождения из-под ареста.На кадрах с места происшествия можно увидеть, как несколько десятков человек подбегают к Маргаряну на площади Свободы с криками "Предатель". Маргарян в это время гулял на площади со своими маленькими внуками. Сотрудники полиции предотвратили драку."Дашнакцутюн" — одна из старейших армянских партий, основанная в 1890 году в Тифлисе, она является членом Социнтерна, напоминает РИА Новости. В годы правления первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Маргарян несколько лет провел в заключении. Позже, в годы президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, партия "Дашнакцутюн" входила в правящую коалицию.Ранее сегодня суд общей юрисдикции Еревана решил освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя. Суд удовлетворил ходатайство действующего и бывшего президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, которые просили освободить Кочаряна под их личное поручительство. Они также выплатили залог в размере одного миллиона драмов (2000 долларов).Обвинение в свержении конституционного строя Специальная следственная служба предъявила Кочаряну в июле 2018 года в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Его арестовали на два месяца, однако решение об аресте было отменено по апелляции адвокатов. В декабре 2018 года Кочарян вновь был арестован. Суд первой инстанции продлевал арест экс-президента на два месяца 18 января и 15 марта этого года.В феврале Специальная следственная служба заявила об окончании предварительного следствия по делу о свержении конституционного строя. Кочаряну также инкриминируют получение взятки в особо крупных размерах.В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, проигравшим февральские президентские выборы Сержу Саргсяну, проводила в центре Еревана митинги против официальных итогов голосования. Акции протеста 1-2 марта вылились в беспорядки, десять человек тогда погибли, а еще около 200 получили ранения.