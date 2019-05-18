Певица Алла Пугачева отказалась от курения два года назад. Однако недавно выяснилось, что Примадонна так и не смогла распрощаться с пагубной привычкой.

Певица Алла Пугачева отказалась от курения два года назад. Однако недавно выяснилось, что Примадонна так и не смогла распрощаться с пагубной привычкой.Несколько дней назад исполнительница посетила открытие летней веранды ресторана Валентина Юдашкина. Дизайнер устроил показ мод прямо в заведении. Примадонна сидела за одним столом с юмористом Максимом Галкиным и музыкантом Александром Буйновым.Позднее фотографии и видеозаписи с мероприятия появились в Сети. В одном из роликов, опубликованном в Telegram-канале "Только никому", можно увидеть Примадонну с сигаретой в руках. Судя по всему, Алла Пугачева так и не смогла отказаться от вредной привычки.Напомним, что в 2017 году исполнительница заявила, что бросила курить. До этого Примадонна страдала от пагубной привычки на протяжении 52 лет. Тогда многие поклонники задумались, что могло подтолкнуть певицу к такому серьезному шагу. Некоторые фанаты предположили, что звезда решила так поступить ради своих маленьких наследников – Елизаветы и Гарри.В 2015 году дала откровенное интервью в эфире программы "Всегда Ваш, Арман Давлетьяров". Она призналась, что отказалась от сигарет после того, как поцеловала крест по просьбе священника, передает