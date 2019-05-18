В матче 37-го тура чемпионата Франции Монако на своем поле сыграет с Амьеном. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим включил в заявку на эту встречу российского полузащитника Александра Головина.

В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле сыграет с "Амьеном". Главный тренер монегасков Леонарду Жардим включил в заявку на эту встречу российского полузащитника Александра Головина.Помимо россиянина в заявку вошли еще 19 футболистов: голкиперы Даниел Субашич, Сейду Си оборонцы Фоде Балло-Туре, Камиль Глик, Беньямин Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Андреа Раджи, Джибриль Сидибе, полузащитники Адриен Силва, Жан-Оде Аолу, Насер Шадли, Сеск Фабрегас и нападающие Радмель Фалкао, Желсон Мартинш, Жорж-Кевин Н’Куду, Рони Лопеш, Мусса Силла, Винисиус.Le groupe de l'AS Monaco