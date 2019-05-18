В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная США на льду Стил Арены в словацком городе Кашице разгромила национальную команду Дании со счетом 7:1.

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная США на льду "Стил Арены" в словацком городе Кошице разгромила национальную команду Дании со счетом 7:1.У победителей встречи дубль оформил Алекс Дебринкэт (12-я, 32-я минуты) и по разу отличились Фрэнк Ватрано (11), Джеймс ван Римсдайк (15), Крис Крайдер (19), Дилан Ларкин (34) и Джек Айкел (52), а у датчан единственную шайбу забросил Ник Олесен (25).Сборная США одержала четвертую победу кряду и с 11 очками поднялась на третье место в группе А, а Дания расположилась на шестой строчке, имея в активе пять очков. В следующем матче турнира американцы 19 мая сыграют с немцами, а датчане на следующий день встретятся с канадцами.