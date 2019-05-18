Капитан Реала Серхио Рамос высказался против приобретения полузащитника Поля Погба. Королевский клуб ведет переговоры с Манчестер Юнайтед по поводу трансфера француза.

Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался против приобретения полузащитника Поля Погба. "Королевский клуб" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу трансфера француза.Серхио Рамос считает, что приход Погба навредит обстановке внутри коллектива. По мнению Рамоса, Поль чересчур заносчив и будет позволять себе слишком многое. Кроме того, сумма, которая может быть выплачена за француза, сделает его самым дорогим игроком команды"Реал" готов заплатить за чемпиона мира 150 миллионов евро, в то время как "Манчестер Юнайтед" настаивает на сумме в 180 миллионов. Переговоры двух клубов продолжаются.