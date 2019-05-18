Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об уходе в отставку со своего поста. Об этом шла речь на его встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем - тот ранее заявил, что не намерен сохранять сформированную в 2017 году правящую коалицию с правой Австрийской партией свободы, председателем которой до сих пор был Штрахе. Это кресло он также покинет.

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об уходе в отставку со своего поста. Об этом шла речь на его встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем — тот ранее заявил, что не намерен сохранять сформированную в 2017 году правящую коалицию с правой Австрийской партией свободы, председателем которой до сих пор был Штрахе. Это кресло он также покинет: председателем партии станет министр транспорта Норберт Хофер.Причиной отставки Хайнца-Кристиана Штрахе стало скандальное видео от 2017 года, обнародованное журналом Der Spiegel и газетой Sueddeutsche Zeitung. На нем вице-канцлер общается на испанской вилле на Ибице с "предполагаемой племянницей российского олигарха" Аленой Макаровой. В частности, речь шла о нелегальных пожертвованиях для Партии свободы в обмен на помощь в покупке одного из самых влиятельных австрийских изданий — газеты Kronen Zeitung. Сообщается, что покинет свои посты в Партии свободы и другой участник встречи на Ибице — близкий к Штрахе партийный функционер Йоханн Гуденус. Верховная прокуратура Австрии ранее заявила, что проверит эту видеозапись, передает РИА Новости.По сообщениям немецкой прессы, разговор, фрагменты которого попали в распоряжение СМИ, длился якобы целых шесть часов, при этом так называемая "россиянка" оказалась всего лишь "приманкой", а сама встреча могла быть "ловушкой". По сообщению Der Spiegel, вилла, на которой обсуждались "миллионные сделки", была оснащена несколькими скрытыми камерами.