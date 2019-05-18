Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии вечером в субботу, 18 мая, сбили неизвестные объекты, которые были запущены с территории, оккупированной Израилем. Они были нацелены на территории на юге страны.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии вечером в субботу, 18 мая, сбили несколько "неизвестных объектов", которые были запущены с территории, "оккупированной Израилем", сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА."Неизвестные объекты" были нацелены на районы на юге страны, передал корреспондент агентства в районе Эль-Кунейтра, расположенном в 40 километрах от сирийской столицы поблизости от оккупированных Голанских высот.В свою очередь, ТАСС сообщает со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин", что мощные взрывы раздались в городе Эль-Кисва к югу от Дамаска. Израильские ВВС атаковали находящиеся там иранские военные объекты и склады.В минувшую пятницу, 17 мая, сирийские системы ПВО отразили атаку объектов, запущенных с оккупированных Голанских высот. В Дамаске в ночь на субботу были слышны звуки нескольких взрывов.