Сирийские средства противовоздушной обороны отразили в пятницу обстрел Дамаска, который велся со стороны Голанских высот.

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили в пятницу обстрел Дамаска, который велся со стороны Голанских высот.Воздушные цели поражены в небе над провинцией Эль-Кунейтра и окрестностями сирийской столицы. По данным местных телеканалов, ракетные удары по пригородам Дамаска нанес Израиль. Атаке подверглись иранские военные объекты и склады к юго-западу от города, сообщает ТАСС.Израиль наносит регулярные удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания вооружений в руки врагов и закрепления там Ирана.По мнению МИД России, подобные удары являются необоснованными.