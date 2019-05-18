Известный своим нетрадиционным подходом к политической жизни лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что его необходимо назначить новым премьер-министром страны. Таким образом он станет фактически вторым лицом в государстве и приблизится к избранному президенту Владимиру Зеленскому.

Известный своим нетрадиционным подходом к политической жизни лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что его необходимо назначить новым премьер-министром страны. Таким образом он станет фактически вторым лицом в государстве и приблизится к избранному президенту Владимиру Зеленскому.Избиратели ждут от одержавшего боле чем убедительную победу во время второго тура выборов президента Украины Владимира Зеленского решительных действий и "массовых чисток" политического руководства страны. И если сомнений в том, что комик, ставший политиком, сможет разогнать Верховную раду и отправить в отставку всех министров, практически ни у кого не возникает, то к кандидатам на освободившиеся места куда больше вопросов.В частности, Владимир Зеленский до сих пор не дал четкого ответа, кого бы он хотел видеть на месте премьер-министра Украины. Зато у лидера Радикальной партии Олег Ляшко уже готов четкий ответ на вопрос, кому же отдать должность главы правительства. Его он и озвучил на прямой вопрос журналистов. "Мне", – цитирует политика РИА Новости.Если Олег Ляшко станет главой кабинета министров, то это автоматически сделает его фактически вторым человеком в стране и приблизит к избранному президенту Владимиру Зеленскому. Впрочем, как утверждают злые языки, стать к бывшему комику ближе, чем влиятельный украинский предприниматель Игорь Коломойский попросту невозможно. Именно он, рассказывают противники Зеленского, привел актера к власти и не даст тому проводить самостоятельную политику.Однако репутация Олега Ляшко позволяет сделать предположение, что подобный расклад для него не помеха. Он известен своими радикальными заявлениями и поступками. В России в 2015 году в отношении политика возбудили уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".Многие также помнят Олега Ляшко благодаря его искрометному выступлению в Верховной раде в 2011 году. Тогда он вытащил на трибуну мешок с землей, достал горсть чернозема, поцеловал его и съел. Ну а недруги парламентария распространяли слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Задачу им облегчил тот факт, что видеопризнание сделал сам политик.