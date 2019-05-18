Ким Кардашян, наконец, выбрала имя для своего новорожденного
сына. К такому выводу пришли светские обозреватели, посмотрев видео,
опубликованное скандальной моделью в соцсети. Правда, в ролике содержится лишь
намек – звезда продолжает интриговать поклонников.
Ким Кардашян, наконец, выбрала имя для своего новорожденного
сына. К такому выводу пришли светские обозреватели, посмотрев видео,
опубликованное скандальной моделью в соцсети. Правда, в ролике содержится лишь
намек – звезда продолжает интриговать поклонников.
сняла на видео своего сына Сейнта, который
играет с картонной маской, изображая своего дядю Роба. Поскольку ранее
американская модель говорила, что может назвать четвертого ребенка в честь
дяди, обозреватели издания Cosmopolitan пришли к выводу, что тайна раскрыта.
О появлении на свет младенца, выношенного суррогатной
матерью – как и его старшая сестра Чикаго – Ким Кардашян сообщила несколько
дней назад. Модель призналась, что подумывает о том, чтобы дать ребенку
традиционное армянское имя – хотя не исключает из списка и имени Роб.
Позже светская львица опубликовала несколько фотографий – в
которых, как решили фолловеры, зашифровала имя малыша. Поскольку
на нескольких снимках присутствовал плюшевый мишка, подписчики решили, что
мальчика могут назвать Тедди, пишет Teleprogramma.pro.
Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель получила скандальную известность благодаря своим пышным формам – особенно выдающимся ягодицам, которые она не стесняется демонстрировать поклонникам. На ее странице в социальных сетях снимков без юбки больше, нежели в оной. Модель то худеет, то полнеет, однако ее пятая точка не меняется в размерах. Злопыхатели утверждают, что у Ким попа наполнена силиконом – однако Кардашян заверяет, что у нее все натуральное.