При личном досмотре у подозреваемого был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом, которое согласно результатам исследования является героином...

Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве при содействии 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт героина в крупном размере.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 32-летнего приезжего, который может быть причастен к сбыту запрещенных средств и веществ.Злоумышленник был задержан на автомашине около одного из домов на Каширском шоссе. При его личном досмотре оперативники обнаружили полимерный сверток, оклеенный скотчем, со светлым веществом в виде порошка и комков внутри. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой около 250 граммов.Следствием УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве