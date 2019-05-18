Британские СМИ распространили в Сети копию свидетельства рождения Арчи. В официальном документе указаны интересные подробности о бывшей актрисе.

Британские СМИ распространили в Сети копию свидетельства рождения Арчи. В официальном документе указаны интересные подробности о бывшей актрисе.Первенец Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая. Однако лишь вчера журналисты опубликовали свидетельство о рождении малыша. В официальном документе герцогиню Сассекскую называют "принцессой Соединенного Королевства".Кроме того, в свидетельстве можно встретить настоящее имя бывшей актрисы, которое она получила при рождении – Рейчел Меган. Супруга принца Гарри всегда тщательно скрывала его от прессы, и предпочитала, чтобы к ней обращались как к Меган Маркл.В свидетельстве также указано место рождения первенца герцога и герцогини Сассекских. Малыш появился на свет в Portland Hospital в Лондоне. Известно, что в этой больнице также побывали Виктория Бэкхем, Сара Фергюсон и многие другие звезды, уточняет Express.co.uk.Напомним, что недавно в Сети появились первые фотографии наследника и принца Гарри. На снимках бывшая актриса держит на руках Арчи. На малыша с улыбкой смотрит королева ЕлизаветаIIи ее супруг принц Филипп. Рядом с бывшей актрисой стоит ее мать Дориа Рагланд. Женщина с трепетом наблюдает за маленьким внуком. В комментариях к фотографиям поклонники наперебой стали спорить о том, на кого из родственников больше похож новорожденный.