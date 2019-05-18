Пополнение в семье певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко произошло в декабре прошлого года. С тех пор супруги никак не могут определиться с гражданством сына Михаила.

Пополнение в семье певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко произошло в декабре прошлого года. С тех пор супруги никак не могут определиться с гражданством сына Михаила.В личном микроблоге артист разместил серию коротких видеороликов, в которых Регина Тодоренко обсуждает с подругами преимущества украинского паспорта. Одна из собеседниц подчеркнула, что мальчик сможет посещать Европу без визы, если родители откажутся от российского паспорта.Сам Влад Топалов скептически относится к этой идее. Исполнитель явно хочет, чтобы его наследник был гражданином России. "Эти женщины обсуждают гражданство моего сына. Непонятно...", – обратился к своим подписчикам недовольный певец.Напомним, что артист регулярно делится с подписчиками новостями из личной жизни. Так, недавно музыкант разместил видеоролик, на котором он держит на руках маленького наследника. В подписи к посту рассказал, что смог наконец-то успокоить громкого малыша. "Он страшно кричал, а я ему мычал на ушко и обнимал крепко и утихомирил", – поделился он.Пользователи пришли в восторг от трогательного ролика и похвалили молодого отца. Комментарий оставила и ведущая программ "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева. "Какие милые, ми-ми-ми!", - написала знаменитость.