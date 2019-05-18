Ученые проводили исследование на протяжении 18 лет. Полученные данные позволили диагностировать болезнь Альцгеймера на самой ранней стадии.

Ученые проводили исследование на протяжении 18 лет. Полученные данные позволили диагностировать болезнь Альцгеймера на самой ранней стадии.Опыт проходил с1995 по 2013 год. В нем приняли участие почти 300 человек. Все они изначально имели предрасположенность к деменции.Согласно данным исследования, еще за 10-15 лет до постановки точного диагноза у испытуемых начались первые проблемы. У них ухудшилась память, начало рассеиваться внимание и снизился уровень интеллекта. Серьезные когнитивные нарушения к концу исследования были выявлены у 27% подопытных, то есть у 81 человека.Также в процессе анализа ученые зафиксировали повышенное содержании тау-белка в спинномозговой жидкости у больных. Его количество стало активно увеличиваться за 34 года до постановки окончательного диагноза. Ученые не оставили без внимания и МРТ-снимки головного мозга пациентов.Для определения анатомических изменений, связанных с нарушением мыслительных функций, изображения обрабатывали при помощи компьютерных алгоритмов. Результаты помогли установить, что происходило в голове за 3-10 лет до проявления отклонений. У людей незначительно снижались объемы медиальных отделов височных долей мозга. Данная область ответственна за память, отмечает .