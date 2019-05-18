Мэр уральской столицы сообщил, что вопросы для голосования по строительству храма подготовят самые крупные, самые опытные социологи.

Вопросы для голосования по строительству храма в Екатеринбурге подготовят социологи. Об этом сообщил в субботу журналистам глава города Александр Высокинский. "Идут консультации с самыми крупными, самыми опытными компаниями, занимающимися соцопросами", цитирует Высокинского РИА Новости. Мэр отметил, что будут проведены два независимых друг от друга опроса для определения мнения жителей по поводу строительства храма.Ранее в столице Урала часть жителей выступила против строительства храма Святой Екатерины в центре города. По мнению активистов, строительство религиозного сооружения уничтожит сквер и пруд. Столкновения между противниками и сторонниками строительства начались 13 мая и контролировались Росгвардией, порядка 100 активистов привлечены к административной ответственности, 33 участника протестов арестованы на срок до 15 суток. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал конфликтующие стороны к диалогу и пригласил на встречу противников и сторонников строительства. По итогам переговоров власти заявили, что оснований для прекращения строительства нет.Позднее президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга. Храм должен объединять людей, а не разъединять, отметил глава государства.Сегодня Высокинский встречается с противниками строительства храма на месте сквера, добавляет ТАСС. В переговорах принимают участие почти 60 человек: активисты, жители, депутаты Заксобрания. Результаты встречи будут опубликованы на сайте городской администрации. Строительные работы пока приостановлены.