На обновление стадиона из областного бюджета направлено более 39,5 млн рублей

На обновление стадиона из областного бюджета направлено более 39,5 млн рублейГородской стадион в Гороховце открылся после капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Из областного бюджета на обновление стадиона было направлено более 39,5 млн рублей. Объект отремонтирован и полностью переоборудован.«Прежнее сооружение служило городу около 60 лет, поэтому разница между тем, что было и что стало налицо, — отметил губернатор Владимир Сипягин. — Теперь перед нами прекрасный современный спортивный комплекс под открытым небом».Сейчас на стадионе есть беговые дорожки, баскетбольная площадка, футбольное поле, комплекс турников, легкоатлетические сектора и зрительные места.