На территории Новой Москвы, в лесу возле дачного поселка Кокошкино потерялся ребенок, его разыскивают более 800 человек, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в субботу вечером в своем Twitter.

На территории Новой Москвы, в лесу возле дачного поселка Кокошкино потерялся ребенок, его разыскивают более 800 человек, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в субботу вечером в своем Twitter.Московский градоначальник выразил надежду на то, что поиски завершатся успешно и ребенок будет найден.