Оник Заргарян, осужденный за убийство человека сковородой, и получивший наказание в виде лишения свободы почти на 10 лет, сбежал из колонии строгого режима в Приморье. Как сообщают СМИ, он покинул территорию исправительного учреждения, спрятавшись в шкафу.

В пятницу, 17 мая, пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Приморскому краю сообщила о побеге Оника Заргаряна – осужденного, содержавшегося в исправительной колонии строгого режима ИК-27 в поселке Волчанец.По данным СМИ, мужчина получил наказание в виде почти 10 лет лишения свободы за убийство человека сковородой. Срок заключения Заргаряна истекал в 2025 году.Сообщается, что осужденный умудрился покинуть территорию колонии, спрятавшись в шкафу. По некоторым данным, на территории учреждения находится мебельная фабрика, с которой периодически вывозится готовая продукция, чем и воспользовался злоумышленник.В настоящее время силовики ведут активные поиски Оника Заргаряна. При наличии информации о его местонахождении, оперативники просят связаться с правоохранительными органами.