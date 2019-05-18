В пятницу вечером в Волгограде грузовик МАЗ врезался в маршрутное такси, которое отбросило в столб.

В пятницу вечером в Волгограде грузовик МАЗ врезался в маршрутное такси, которое отбросило в столб. За медицинской помощью к врачам обратились 17 пассажиров. Пострадавших с переломами и сотрясением головного мозга пришлось госпитализировать, причем четверых — в тяжелом состоянии. Сейчас в реанимации остаются двое, троих пострадавших выписали для амбулаторного лечения. Четырнадцать пострадавших остаются в больнице.Как в субботу рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова, в отношении водителя МАЗа возбудили уголовное дело, и он был задержан.По предварительным данным, к ДТП с тяжелыми последствиями привел отказ тормозной системы грузовика.