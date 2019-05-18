Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, выразив протест по поводу последних действий Вашингтона в отношении Пекина. В беседе глава МИД КНР также призвал Соединенные Штаты не заходить слишком далеко.

Министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, выразив протест по поводу последних действий Вашингтона в отношении Пекина. В беседе глава МИД КНР также призвал Соединенные Штаты "не заходить слишком далеко".США своими действиями и заявлениями в последнее время подрывают интересы Китая, указал Ван И. Среди прочего речь идет о давлении на деятельность китайских компаний политическими методами, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства КНР. Китайская сторона в связи с этим выражает решительный протест, заявил Ван И."Мы настоятельно призываем американскую сторону не заходить слишком далеко", — сказал он.Призыв Пекина касается и действий США в отношении других стран — в частности, Ирана. Ван И призвал Вашингтон проявлять осторожность с Исламской Республикой и не нагнетать обстановку. Глава МИД КНР также вновь подчеркнул принципиальную позицию Китая против принципа экстратерриториальной юрисдикции, применяемого США.