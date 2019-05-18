Неизвестный напал на участников вечеринки в США. Ранены семеро, трое — тяжело.

Неизвестный напал на участников вечеринки в США, сообщает телеканал CNN. Огнестрельные ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере семеро участников праздника близ университета Болла в Индиане. Все они доставлены в местную клинику, трое находятся в отделении интенсивной терапии.О нападавшем и его мотивах полиция пока ничего не сообщает. На месте преступления работают следователи.Ранее преступник в костюме Санта-Клауса расстрелял участников вечеринки, посвященной Хэллоуину.