Возможным признаком начинающейся деменции назвал заявление избранного украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины спикер российской Госдумы Вячеслав Володин. По словам спикера, на плечи Зеленского легла огромная нагрузка и большая ответственность, но знать историю и географию собственной страны необходимо.

Возможным признаком начинающейся деменции назвал заявление избранного украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.Сегодня, в день 75-летия депортации крымчан в Среднюю Азию, Зеленский написал в "Фейсбуке", что крымские татары "снова стали жертвами репрессий". Он также заявил, что возвращение Крыма — "долгий путь", но пообещал крымским татарам "освободить их от оккупации" и "пройти весь путь с ними вместе".По словам Володина, на плечи Зеленского легла огромная нагрузка и большая ответственность, но "знать историю и географию собственной страны необходимо", передает ТАСС. В 2014 году жители Крыма в результате прямого волеизъявления как раз освободились от оккупантов и воссоединились с Россией, в составе которой Крым находился на протяжении нескольких веков, напомнил спикер Госдумы.После возвращения Крыма в состав России на полуострове провозглашены три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский, добавил он, чего крымчане "были лишены, когда неправомерным партийным решением Крым был передан Украине", добавил Володин. Зеленскому он посоветовал понять, что, начиная работу в новой должности с подобных заявлений, можно закончить свое правление так же бесславно, как и Петр Порошенко.Тем временем глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион высказал мнение, что Владимир Зеленский — "человек разумный, который не будет двигаться в фарватере политики Порошенко". По мнению священнослужителя, многое из того, что делал Порошенко, при новом президенте будет пересмотрено.В эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" митрополит Иларион не исключил, что некоторые представители режима Порошенко, а возможно и он сам, окажутся на скамье подсудимых "за те многие беззакония, которые совершили". Также Иларион призвал нового президента Украины не продолжать политику Порошенко по дискриминации русского языка.