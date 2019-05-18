Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление Комитета министров Совета Европы о равенстве всех делегаций в ПАСЕ. Он подчеркнул, что это абсолютно правильное решение.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление Комитета министров Совета Европы о равенстве всех делегаций в ПАСЕ. Он подчеркнул, что это абсолютно правильное решение."Решение, принятое Комитетом министров Совета Европы, правильное, оно основано на Уставе Совета Европы, где закреплен принцип равенства 47 стран-участниц Совета Европы", – заметил Вячеслав Володин. При этом ПАСЕ, лишив российскую делегацию права голоса, нарушила эту норму."Парламентская ассамблея должна внести изменения в свой регламент, закрепив в нем норму о равенстве всех национальных делегаций, либо делегировать Комитету министров полномочия по этому вопросу. Это и следует из решения, принятого в Хельсинки", – рассказал спикер Госдумы.Нижней палате парламента предстоит внимательно изучить как само решение Комитета министров, так и реакцию на него ПАСЕ. Володин напомнил, что делегация России в Парламентскую ассамблею формируется с учетом мнений всех фракций Госдумы. "Мы будем обсуждать с ними дальнейшие действия, изучим все риски при принятии решения, чтобы в ПАСЕ не возникло больше ситуации, аналогичной той, которая произошла ранее", – подчеркнул он.Председатель Госдумы добавил, что только после такого всестороннего обсуждения российская делегация направит свою заявку на участие в ПАСЕ. "У нас есть время", – заметил Вячеслав Володин."Решение принимать мы будем исходя из интересов наших граждан и нашей страны", – подчеркнул спикер нижней палаты парламента."Мы всегда подчеркивали важность участия России в данном институте Совета Европы, использования его возможностей", – напомнил Володин. Однако происходящее в ПАСЕ сейчас не может не вызывать беспокойства, ведь в отношении российской делегации был применен дискриминационный принцип.