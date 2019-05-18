Инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая. Недавно появились неожиданные подробности торжественной церемонии.
Инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая. Недавно появились неожиданные подробности торжественной церемонии.
Мероприятие будет состоять из трех этапов. Первый – присяга и выступление с собственной речью в Верховной Раде. После этого новый президент Украины встретится с представителями других государств в Мариинском дворце. На третьем этапе Владимир Зеленский отправится на Банковую улицу, где займет рабочее место.
Как сообщил ПолитНавигатор, актер не будет устраивать светскую вечеринку после церемонии, а сразу приступит к своим прямым обязанностями. "В стране война, ему не до банкета", – рассказал советник шоумена Дмитрий Разумков.
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