В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Канады на льду Стил Арены в словацком городе Кошице разгромила национальную команду Германии со счетом 8:1.

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Канады на льду "Стил Арены" в словацком городе Кошице разгромила национальную команду Германии со счетом 8:1.У победителей встречи хет-трик оформил Марк Стоун (17-я, 27-я, 39-я минуты), дубль – Энтони Манта (44, 46), а также по разу отличились Тома Шабо (3), Сэм Райнхарт (46) и Энтони Чирелли (54). У немцев единственную шайбу забросил Ясин Эхлиз (39).В параллельном матче Норвегия переиграли Италию со счетом 7:1. Примечательно, что итальянцы забросили первую шайбу на турнире, пропустив при этом 44 гола.Канада одержала четвертую победу кряду и с 12 очками поднялась на второе место в группе А, а Германия, потерпевшая первое поражение на турнире, расположилась на третьей строчке, имея в активе также 12 очков. В следующем матче чемпионата мира канадцы 20 мая сыграют с датчанами, а немцы днем ранее встретятся с американцами.