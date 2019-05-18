В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика упал бетонный забор. Ребенок погиб. Прокуратура Свердловской области начала проверку по этому факту.

В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика упал бетонный забор. Ребенок погиб.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Свердловской области, ЧП произошло в субботу, 18 мая, во второй половине дня. Трое мальчиков решили перелезть через забор гаражно-строительного кооператива. Двое успели, а третьего раздавило упавшим забором, сделанным из бетонных плит.Прокуратура начала проверку: она выясняет, на чьем балансе находится земельный участок и забор, а также то, законно ли было установлено ограждение.