Рабочая группа по оценке ущерба от загрязнения нефтепровода Дружба приступила к оценке компенсаций. Первые результаты российско-белорусской структуры будут объявлены в понедельник, пообещал вице-премьер Дмитрий Козак.

Рабочая группа по оценке ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба" приступила к оценке компенсаций, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Первые результаты российско-белорусской структуры будут объявлены в понедельник, пообещал вице-премьер. Группа создана по итогам встречи Козака с его белорусским коллегой Игорем Ляшенко в Москве в четверг, напоминает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что в конце апреля по нефтепроводу "Дружба" в Белоруссию поступила партия некондиционной нефти. В результате инцидента вышло из строя оборудование на Мозырском НПЗ, ущерб составил 30 миллионов долларов.Экспорт по нефтепроводу "Дружба" российской нефти в Польшу, Венгрию, Словакию и Украину был остановлен. Поставки кондиционной нефти в Белоруссию возобновились только 4 мая. Еще через две недели началось обсуждение компенсации убытков Белоруссии от поставок некондиционной нефти из РФ.