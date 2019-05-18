Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Индиана Пэйсерс Тайрик Эванс дисквалифицирован на два года за нарушение условий антидопинговой программы лиги.

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Индиана Пэйсерс" Тайрик Эванс дисквалифицирован на два года за нарушение условий антидопинговой программы лиги.Баскетболист, который в сентябре отметит 30-й день рождения, минувшим летом заключил годовое соглашение с "Пэйсерс" на 12,4 миллиона долларов. Таким образом, по окончании нынешнего сезона Эванс станет неограниченно свободным агентом."Мы серьезно относимся к произошедшему – говорится в заявлении "Индианы". В ближайшее время мы обратимся к Тайрику, чтобы предложить нашу помощь".Эванс в текущем сезоне в составе "Индианы" принял участие в 69 играх, набирая в среднем 10,2 очка, 2,9 подбора и 2,4 передачи. Ранее он защищал цвета "Сакраменто", "Нью-Орлеана" и "Мемфиса".