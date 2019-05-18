Избранный президент Украины Владимир Зеленский в субботу извинился перед киевлянами за неудобства, ожидающие их в понедельник.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в субботу извинился перед киевлянами за неудобства, ожидающие их в понедельник. Из-за инаугурации Зеленского в столице Украины перекроют ряд улиц.Как сказано в видео на Facebook, сам Зеленский просил Верховную Раду назначить его вступление в должность на воскресенье. Как уточнил Зеленский, выходной день минимизировал бы проблемы с передвижением, которые возникнут у киевлян из-за многочисленных иностранных делегаций."Ну уже Рада как проголосовала, так и проголосовала, что тут жаловаться. Извините, пожалуйста, извините все, простите Верховную раду. Рада создала неудобства нам – мы, обещаю, сделаем им", — заявил Зеленский.Избранный президентом Владимир Зеленский победил на выборах Петра Порошенко со значительным перевесом голосов.