Актер Владимир Зеленский пообещал украинцам вернуть Крым. Неожиданное заявление избранный президент сделал в Facebook.

Актер Владимир Зеленский пообещал украинцам вернуть Крым. Неожиданное заявление избранный президент сделал в Facebook.На странице шоумена появился пост, в котором он напомнил, что 18 мая отмечается День памятижертв геноцида крымско-татарского народа. Артист предложил украинскому народу сплотиться, чтобы освободить крымских татар от оккупации."И пусть, каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары. – Прим. ред.). Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом", – написал Владимир Зеленский.Материал дополняется.