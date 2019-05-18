Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение Крыма - долгий путь.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение Крыма — "долгий путь". В социальной сети Facebook в субботу Зеленский пообещал крымским татарам "освободить их от оккупации" и "пройти весь путь с ними вместе". В день 75-летия депортации крымчан в Среднюю Азию Зеленский отметил, что крымские татары "снова стали жертвами репрессий".В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации народов Крыма, пострадавших от ложных обвинений в сотрудничестве с немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны.