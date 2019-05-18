Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации может пойти на досрочный роспуск Верховной Рады.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации может пойти на досрочный роспуск Верховной Рады. Одним из возможных вариантов назвал такое решение член штаба Зеленского Руслан Стефанчук, комментируя публикацию в средствах массовой информации проекта указа."Штаб Зеленского прорабатывает разные варианты подходов", — заявил Стефанчук.Окончательное решение избранного президента будет зависеть от желания депутатов найти взаимопонимание с Зеленский, отметил Стефанчук.На неделе в Раде была распущена коалиция, пишет РИА Новости. По закону, у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства в парламенте.