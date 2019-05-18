Супруга Олега Газманова впервые прокомментировала заявление о болезни артиста и слухи о возможном разводе. Женщина дала откровенное интервью.

Супруга Олега Газманова впервые прокомментировала заявление о болезни артиста и слухи о возможном разводе. Женщина дала откровенное интервью.Несколько дней назад исполнитель принял участие в шоу "Секрет на миллион". Олег Газманов рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой о сложном периоде в семейных отношениях, а также о тяжелом недуге: в течение нескольких лет он боролся с опухолью голосовых связок.Супруга Олега Газманова обратила внимание, что после провокационного выпуска СМИ все чаще стали делиться скандальными подробностями личной жизни артиста. Она отметила, что совсем не злится на репортеров, а относится к сложившейся ситуации с иронией."Я тут лечу домой на крыльях любви, а тут со мной почти развелись, почти заболели и почти умерли! Значит, что по версии НТВ – я свободная, молодая, богатая, почти вдова! Боже, бывают же чудеса на свете!", – приводит ее слова издание "".Материал дополняется.