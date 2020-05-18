18.05.2020

2020-05-18 12:50:03

«Торпедо-Владимир» опровергло сообщение о лишении профессионального статуса

Владимирское «Торпедо» по итогам досрочно-завершенного первенства России по футболу заняло четвертое место. Для черно-белых это лучший результат с момента реорганизации команды в 2013 году.

Вместе с тем, руководство «Торпедо-Владимир» опровергло информацию Матч ТВ о возможной потере клубом профессионального статуса.

«На данный момент директор клуба Александр Акимов находится в постоянном контакте с учредителями коллектива, и ни разу ими не ставился вопрос о снятии с соревнований ПФЛ.

Владимирское «Торпедо» с пониманием воспринимает ситуацию, сложившуюся из-за распространения коронавируса, и проводит политику финансовой оптимизации, не забывая при этом о социальной направленности деятельности клуба. За последнее время торпедовцы и их болельщики принимают активное участие в различных акциях, направленных на поддержку людей, попавших в тяжелые жизненные ситуации.

Руководство футбольного клуба «Торпедо-Владимир» просит представителей www.matchtv.ru размещать у себя на ресурсе только достоверную и проверенную информацию». Сообщается на официальном сайте клуба.

Добавим, что другой клуб из 33 региона "Муром", сыграв на один матч меньше, финишировал седьмым. Победителем первенства стал московский "Велес". Вторую путевку в ФНЛ завоевал "Долгопрудный".

Напомним, согласно решению исполкома Российского Футбольного Союза до конца будет доигран лишь чемпионат Премьер лиги. Команды первого и второго дивизионов могут готовиться уже к следующему сезону. Правда, когда он может начаться, пока не известно.