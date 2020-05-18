Минтруд разработал законопроект о новых сроках выплат отчислений накопительной пенсии граждан – это приведет к снижению выплат накопительной пенсии граждан.

Минтруд разработал законопроект о новых сроках выплат отчислений накопительной пенсии граждан – это приведет к снижению выплат накопительной пенсии граждан примерно на 2% каждый месяц. На это время делится сумма накоплений гражданина для получения с момента наступления пенсионного возраста.Выплаты раз в месяц по накопительной пенсии снизятся уже в 2021 году. По сравнению с 2020 годом будет увеличен на 6 месяцев срок выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет, следует из законопроекта Минтруда. Это связано с данными Росстата о росте продолжительности жизни россиян, пояснили в министерстве.В Госдуме законопроект готовы поддержать только в "Единой России, сообщили "Известия".Минфин и Центробанк разрабатывают два варианта получения накопительной пенсии. Первый вариант — многолетняя выплата пенсии, второй – получение всей суммы накоплений сразу, но с уплатой подоходного налога.Уплата НДФЛ – мера, направленная на получение людьми прибавки к основной пенсии и препятствующая получению всей суммы, которую можно быстро потратить. Минфин предлагает и третий вариант: в нем НДФЛ взимается только с полученного инвестиционного дохода. Планировалась, что система негосударственного пенсионного обеспечения начнет работать с 2021 года, но пока вопрос прорабатывается в профильных министерствах из-за большого количества всевозможных вопросов.Новую систему добровольных пенсионных накоплений Банк России и Минфин презентовали в октябре 2019 года. Это гарантированный пенсионный план. По нему можно получить дополнительные к основной пенсии выплаты, самостоятельно профинансировав негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Размер взноса каждый определяет самостоятельно. Договор вступает в силу после первого платежа.Прорабатывается и система выплат при наступлении пенсионных оснований для получения накопительной пенсии. Сейчас основания для получения пенсий такие – возраст: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Ситуацию может изменить законопроект о снижении возраста при получении пенсионных накоплений на пять лет. Законопроект уже принят в первом чтении.Эксперты уже подсчитали возможные убытки будущих пенсионеров от введения налогов на накопительные пенсии. Если гражданин накопил 1 миллион руб. на своем пенсионном счету, из которых 200 тысяч руб. составил инвестиционный доход, то при третьем варианте и налоговой ставке в 13% он теряет при снятии всей суммы 26 тысяч руб., а при втором варианте реформирования – уже 130 тысяч руб., то есть практически всю инвестиционную составляющую.Если же брать налог только с инвестдоходов, то возникают другие проблемы: например определение суммы инвестдоходов, в случае когда негосударственный пенсионный фонд уходит в минус или при смене НПФ, пояснил директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.