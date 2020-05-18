Эксперты РИА Рейтинг подготовили исследование регионов по количеству введенного жилья на одного человека. Для составления рейтинга эксперты сравнивали количество квадратных метров введенного жилья на одного жителя каждого региона. Как отмечают составители рейтинга, в разных регионах количество квадратных метров введенного жилья изменяется от 0,026 до 1,307 квадратных метра. В среднем по России на одного жителя было введено 0,541 квадратных метров жилья в 2019 году.

Эксперты РИА Рейтинг подготовили исследование регионов по количеству введенного жилья на одного человека. Для составления рейтинга эксперты сравнивали количество квадратных метров введенного жилья на одного жителя каждого региона.Как отмечают составители рейтинга, в разных регионах количество квадратных метров введенного жилья изменяется от 0,026 до 1,307 квадратных метра.В среднем по России на одного жителя было введено 0,541 квадратных метров жилья в 2019 году. Ниже мы расскажем о 10 регионах с самым низким показателем введенного жилья на одного человека.1. Чукотский автономный округВсего в 2019 году в регионе было введено 0,026 квадратных метров на человека. По сравнению с 2018 годом, объем ввода жилья в регионе снизился на 31.8%. Чукотский автономный округ стал регионом с самым низким объемом введенного жилья за прошлый год.2. Магаданская областьВ Магаданской области в 2019 году было введено 0,053 квадратных метров жилья на человека. По сравнению с 2018 годом, объем ввода жилья вырос на 70.3%. В четвертом квартале 2019 года цены на жилье на первичном рынке в регионе выросли на 97.9% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года. При этом Магаданская область оказалась безусловным лидером по росту строительства среди всех регионов России.3. Мурманская областьТретье место занимает Мурманская область, здесь в 2019 году было введено всего 0,057 квадратных метров жилья на человека. По сравнению с 2018 годом, объем ввода жилья в регионе снизился на 7.9%.4. Камчатский крайКамчатский край занимает четвертую строчку – здесь в 2019 году было введено 0,142 квадратных метров на человека. По сравнению с 2018 годом, объем ввода жилья в регионе вырос на 26%. В четвертом квартале 2019 года цены на жилье на первичном рынке в регионе снизились на 2.1% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.5. Еврейская автономная областьВ Еврейской автономной области в 2019 году было введено 0,145 квадратных метров жилья на человека. По сравнению с 2018 годом, объем ввода жилья в регионе снизился на 17.5%. В четвертом квартале 2019 года цены на жилье на первичном рынке снизились на 1.4% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.6. Забайкальский крайВ Забайкальском крае в 2019 году было введено 0,186 квадратных метров жилья на человека. По сравнению с 2018 годом, объем ввода жилья в регионе вырос на 6%. В четвертом квартале 2019 года цены на жилье на первичном рынке выросли на 9.6% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.7. Хабаровский крайВ Хабаровском крае в 2019 году было введено 0,214 квадратных метров жилья на человека. По сравнению с 2018 годом, объем ввода жилья в регионе вырос на 2.9%. В четвертом квартале 2019 годы цены на жилье на первичном рынке в регионе выросли на 10,2% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.8. Республика БурятияВ Бурятии в 2019 году было введено 0,221 квадратных метров жилья на человека. По сравнению с 2018 годом, объем ввода жилья в регионе снизился на 25%. В четвертом квартале 2019 года цены на жилье на первичном рынке выросли на 11.1%.9. Амурская областьНа девятом месте оказалась Амурская область, где в прошлом году было введено 0,223 квадратных метров жилья на человека. В 2019 году объем ввода жилья в регионе вырос на 11%, а цены на жилье на первичном рынке выросли на 16,5% в четвертом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.10. Ямало-Ненецкий автономный округЗамыкает десятку Ямало-Ненецкий автономный округ, где в 2019 году было введено 0,249 квадратных метров жилья на человека. Объем ввода жилья в 2019 году снизился на 27.3%. В четвертом квартале 2019 года цены на жилье на первичном рынке выросли на 1,4% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.