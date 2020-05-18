На этой неделе многие страны мира продолжат смягчение мер самоизоляции, что позволит начать более активное восстановление экономики. Если говорить о нашей стране, то инвесторы ждут информацию по дивидендам крупных компаний, в числе которых ПАО Газпром.
На этой неделе многие страны мира продолжат смягчение мер самоизоляции, что позволит начать более активное восстановление экономики. Если говорить о нашей стране, то инвесторы ждут информацию по дивидендам крупных компаний, в числе которых ПАО "Газпром".
Ниже мы расскажем об основных событиях этой недели в экономике.
Понедельник, 18 мая
- Индия планирует новые послабления в карантинном режиме
Власти Индии объявили о том, что с этой недели будут вводиться послабления в режиме самоизоляции. Однако Индия не единственная страна, которая выходит из карантина. Так, в Гонконге также истекает режим самоизоляции. Япония тоже обсуждает возможность снятия жестких мест дистанцирования в крупных городах. Ожидается, что на этой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ может объявить об отмене карантина в крупных городах, включая Токио.
- Крупные компании обсудят распределение прибыли
В частности, речь идет о таких компаниях, как ПАО "Татнефть" и ПАО "ЛУКОЙЛ". Советы директоров этих компаний обсудят распределение прибыли за 2019 год.
Вторник, 19 мая
- Председатель ФРС Пауэлл, министр финансов Стивен Мнучин выступят перед банковским комитетом Сената США
В частности, Джером Пауэлл отчитается о том, как проходит реализация программы финансовой помощи, которая была принята с целью борьбы с пандемией коронавируса.
- Финансовая информация крупных российских компаний
Так, наблюдательный совет ПАО "Сбербанк" рассмотрит дивиденды за 2019 год. Инвесторы очень ждут эту информацию. Помимо этого, будут обнародованы финансовые результаты ПАО "Ростелеком" за I квартал.
Среда, 20 мая
- Протокол апрельского заседания ФРС
Ранее ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% на фоне пандемии коронавируса, который подрывает экономику страны. Джером Пауэлл отметил, что, прежде чем повышать ставку, необходимо иметь данные о том, что экономика страны справилась с кризисом и движется к достижению максимальных целей в сфере занятости и стабильности цен.
- Совет директоров ПАО “Газпром” обсудит дивиденды за 2019 год
"Газпром" является одной из крупнейших компаний в нашей стране. Инвесторы с нетерпением ждут информации о размере дивидендов.
Четверг, 21 мая
- США опубликуют важную статистику
В частности, будут опубликованы такие данные, как PMI обрабатывающих отраслей за май, индекс опережающих экономических индикаторов за апрель, а также продажи на вторичном рынке жилья.
- Важные финансовые показатели российских компаний
В частности, ожидаются финансовые результаты таких компаний, как ПАО "ТМК", ПАО "Группа Черкизово" за I квартал. Помимо этого, будут опубликованы данные о промпроизводстве в РФ за апрель. А на следующий день, в пятницу, ожидаются финансовые результаты группы "Интер РАО ЕЭС".
Пятница, 22 мая
- Откроется ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей
Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей из-за эпидемии коронавируса была отложена. Сессия будет открыта 22 мая, в то время как обычно сессия открывается в начале марта. В частности, в этом году ее открытие планировалось на 5 марта. Ежегодная сессия Всекитайского собрание народных представителей – главное событие в политической жизни Китая. Сессия длится 10 дней, и во время cессии принимаются важные решения относительно развития страны, в частности проект бюджета, военный бюджет и другие важные вопросы.