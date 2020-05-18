На этой неделе многие страны мира продолжат смягчение мер самоизоляции, что позволит начать более активное восстановление экономики. Если говорить о нашей стране, то инвесторы ждут информацию по дивидендам крупных компаний, в числе которых ПАО Газпром.

На этой неделе многие страны мира продолжат смягчение мер самоизоляции, что позволит начать более активное восстановление экономики. Если говорить о нашей стране, то инвесторы ждут информацию по дивидендам крупных компаний, в числе которых ПАО "Газпром".Ниже мы расскажем об основных событиях этой недели в экономике.Понедельник, 18 мая- Индия планирует новые послабления в карантинном режимеВласти Индии объявили о том, что с этой недели будут вводиться послабления в режиме самоизоляции. Однако Индия не единственная страна, которая выходит из карантина. Так, в Гонконге также истекает режим самоизоляции. Япония тоже обсуждает возможность снятия жестких мест дистанцирования в крупных городах. Ожидается, что на этой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ может объявить об отмене карантина в крупных городах, включая Токио.- Крупные компании обсудят распределение прибылиВ частности, речь идет о таких компаниях, как ПАО "Татнефть" и ПАО "ЛУКОЙЛ". Советы директоров этих компаний обсудят распределение прибыли за 2019 год.Вторник, 19 мая- Председатель ФРС Пауэлл, министр финансов Стивен Мнучин выступят перед банковским комитетом Сената СШАВ частности, Джером Пауэлл отчитается о том, как проходит реализация программы финансовой помощи, которая была принята с целью борьбы с пандемией коронавируса.- Финансовая информация крупных российских компанийТак, наблюдательный совет ПАО "Сбербанк" рассмотрит дивиденды за 2019 год. Инвесторы очень ждут эту информацию. Помимо этого, будут обнародованы финансовые результаты ПАО "Ростелеком" за I квартал.Среда, 20 мая- Протокол апрельского заседания ФРСРанее ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% на фоне пандемии коронавируса, который подрывает экономику страны. Джером Пауэлл отметил, что, прежде чем повышать ставку, необходимо иметь данные о том, что экономика страны справилась с кризисом и движется к достижению максимальных целей в сфере занятости и стабильности цен.- Совет директоров ПАО “Газпром” обсудит дивиденды за 2019 год"Газпром" является одной из крупнейших компаний в нашей стране. Инвесторы с нетерпением ждут информации о размере дивидендов.Четверг, 21 мая- США опубликуют важную статистикуВ частности, будут опубликованы такие данные, как PMI обрабатывающих отраслей за май, индекс опережающих экономических индикаторов за апрель, а также продажи на вторичном рынке жилья.- Важные финансовые показатели российских компанийВ частности, ожидаются финансовые результаты таких компаний, как ПАО "ТМК", ПАО "Группа Черкизово" за I квартал. Помимо этого, будут опубликованы данные о промпроизводстве в РФ за апрель. А на следующий день, в пятницу, ожидаются финансовые результаты группы "Интер РАО ЕЭС".Пятница, 22 мая- Откроется ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителейЕжегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей из-за эпидемии коронавируса была отложена. Сессия будет открыта 22 мая, в то время как обычно сессия открывается в начале марта. В частности, в этом году ее открытие планировалось на 5 марта. Ежегодная сессия Всекитайского собрание народных представителей – главное событие в политической жизни Китая. Сессия длится 10 дней, и во время cессии принимаются важные решения относительно развития страны, в частности проект бюджета, военный бюджет и другие важные вопросы.