В Ставрополе один человек пострадал в результате падения автокрана на стену девятиэтажки. Тяжелая машина не только повредила восемь лоджий, но и оставила дом без газоснабжения.

В Ставрополе один человек пострадал в результате падения автокрана на стену девятиэтажки. Тяжелая машина не только повредила восемь лоджий, но и оставила дом без газоснабжения.ЧП произошло днем 18 мая на Краснофлотской улице, когда автокран поднимал груз. По неустановленной пока причине опоры не выдержали нагрузки, и машина завалилась на правый бок.Стрела повредила лоджии в восьми угловых квартирах и пробила 100-миллиметровую газовую трубу. Обошлось без тяжелых последствий, но дом, где проживают 550 человек, остался без голубого топлива, а водитель попал в больницу с переломом ноги.