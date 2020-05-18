После вынужденного простоя 18 мая к работе в России возвращаются предприятия автопрома. В частности - заводы Nissan и АвтоВАЗ.

После вынужденного простоя 18 мая к работе в России возвращаются предприятия автопрома. В частности — заводы Nissan и АвтоВАЗ. Как сообщают РИА Новости, первое время производство японского гиганта в Санкт-Петербурге будет работать в две смены, однако со временем мощность конвейера может снизиться из-за сжатия авторынка и нехватки комплектующих с европейских заводов Nissan.Как сообщает ТАСС, ранее стало известно, что автогигант планирует почти на четверть сократить число сотрудников на санкт-петербургском предприятии к августу: из нынешних 2 тысяч работников завод покинут 450 человек. Причина массового сокращения – падение авторынка, начавшееся еще до пандемии коронавируса.К тернистому возвращению в колею готов и АвтоВАЗ. Конвейеры его предприятия приостановили работу с 29 апреля из-за праздников и корпоративного отпуска. До этого, в соответствии с указом президента РФ о нерабочих днях, производство останавливалось с 30 марта до 13 апреля. Компания уже заявила о разделении смен на различных сборочных линиях, а также о переходе на четырехдневную рабочую неделю с конца июня.