Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже в Лондоне поднялась на 1,6% - до 33,02 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже в Лондоне поднялась на 1,6% — до 33,02 доллара за баррель.В последний раз цена нефти находилась выше 33 долларов за баррель 13 апреля 2020 года.Стоимость нефти американской марки WTI поднялась на 1,76% — до 30,04 доллара за баррель, сообщает ТАСС.Сланцевый сектор США по-прежнему в нефтяном кризисе. За неделю количество буровых установок, добывающих нефть, сократилось еще на 34 – до 258 штук – это минимальное значение с 2009 года.Стоимость российской нефти Urals исторически определялась как цена барреля нефти Brent, но немного дешевле, поскольку российская нефть является более тяжелой и имеет более высокое содержание серы.В начале апреля 2020 года российская нефть подешевела до 10 долларов за баррель, следуя за общим падением цен на мировом рынке на фоне пандемии коронавируса. В том же месяце участники ОПЕК+ согласовали сокращение добычи с 1 мая, чтобы поддержать нефтяной рынок.Средняя цена Urals в апреле 2020 года составляла 18,22 доллара за баррель, что практически в четыре раза ниже, чем в апреле 2019 года (71,54 доллара за баррель).