Стоимость ближайших к исполнению контрактов на поставку европейского эталона нефти марки Brent на бирже в Лондоне превысила $34.

Стоимость ближайших к исполнению контрактов на поставку европейского эталона нефти марки Brent на бирже в Лондоне превысила $34 и торгуется по $34,20 за баррель — впервые с 12 апреля, согласно биржевым данным к 12:40 мск. С момента закрытия предыдущей торговой сессии нефть подорожала на 4,2%.Бочка Brent резко подорожала - сразу на доллар за несколько часов. Утром к 7:00 мск европейский эталон подорожал на 1,6% до $33,02 за баррель.Американский эталон WTI к 12:40 мск подорожал на 5,6% до $31,07 за баррель. Нефть на биржах подорожала до максимума начала апреля 2020 года, когда впервые было объявлено о новой сделке ОПЕК+ 23 стран и готовности присоединиться к ним 9 остальных нефтедобывающих стран.Цены растут по мере сокращения пандемии, и во всем мире возобновляют работу транспорт и производство. Рост экономической активности сопровождается сокращением добычи нефти во всем мире согласно международным договоренностям.