Четыре человека получили ожоги в результате внезапного возгорания в автомобиле, в салоне которого общались четверо молодых людей. Момент огненного инцидента в Санкт-Петербурге запечатлела камера уличного видеонаблюдения.

В ночь на понедельник, 18 мая, в Санкт-Петербурге произошло необычное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.Молодые люди решили провести время в припаркованном автомобиле. В какой-то момент в салоне внезапно вспыхнул пожар, причины возникновения которого пока не озвучиваются.Пассажиры не сумели быстро эвакуироваться из загоревшегося транспортного средства и получили ожоги. По данным СМИ, им потребовалась госпитализация.Как утверждают очевидцы, огонь перекинулся на еще один автомобиль, стоявший поблизости.