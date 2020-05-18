Уровень прироста новых случаев заражения COVID-19 в России обновил минимум за последние две недели и упал ниже отметки в 9 тысяч человек. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в стране наметилась тенденция к снижению ежедневного прироста числа заболевших.

Уровень прироста новых случаев заражения COVID-19 в России обновил минимум за последние две недели и упал ниже отметки в 9 тысяч человек. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в стране наметилась тенденция к снижению ежедневного прироста числа заболевших."За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции – 8926 в 81 регионе", – сказано в сообщении оперштаба. Там уточнили, что в 3577 случаев (чуть более 40 процентов) болезнь протекает без клинических проявлений.Сообщается, что суточный темп прироста заболеваемости стал рекордно низким, опустившись до +3,17 процента. Абсолютного максимума уровень заболеваемости достиг 11 мая: тогда в России за сутки было зафиксировано 11,6 случаев заражения. С 12 по 14 мая этот показатель опустился до 9,9 тысячи случаев, а затем – до 9,2 тысячи.По данным на 18 мая, всего в России зарегистрировано около 290,7 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Страна остается на втором месте в мире по этому показателю – таковы данные Университета Джонса Хопкинса. Россию опережают только США, где зафиксировано 1,48 миллиона случаев заражения, ежедневный прирост составляет 18,9 тысячи случаев.В Москве за сутки было выявлено 3238 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число диагнозов в столице составило более 146 тысяч. Коэффициент распространения инфекции в столице продолжает устойчиво падать: 16 мая он составлял 0,8, 18 мая – уже 0,73. Снижение этого показателя ниже единицы позволяет перейти к первому этапу отмены ограничений. Однако в Москве смягчение противовирусных мер еще не началось, если не считать возобновление работы промышленных предприятий и строек.Всего в России отмечены 2722 случая смертей от коронавируса за все время эпидемии. За последние сутки уровень смертности не превысил отметки в 100 случаев: 18 мая зарегистрирован 91 летальный исход (77 из них – в Москве).Выписаны по выздоровлению за сутки 2836 пациентов, из них 1423 – в столице. За все время эпидемии вылечились более 70,2 тысячи человек.