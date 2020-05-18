Образ барышни-крестьянки, дамы в тюрбане, комсомолки первых лет Советской власти или иной – все это достижимо при помощи платка, который в условиях самоизоляции и закрытых парикмахерских может стать для женщин аксессуаром – выручалочкой, наравне с традиционными кепками и повязками на голову.

Образ "барышни-крестьянки", "дамы в тюрбане", "комсомолки" первых лет Советской власти или иной – все это достижимо при помощи платка, который в условиях самоизоляции и закрытых парикмахерских может стать для женщин аксессуаром – "выручалочкой", наравне с традиционными кепками и повязками на голову.Любая женщина и сама может поэкспериментировать с шарфами и косынками, придумав собственный вариант их использования, чтобы не было видно отросших за время самоизоляции корней, если не получается покрасить волосы самой.На помощь модницам пришел журнал Vogue. Издание отмечает, что одним из самых популярных аксессуаров на подиумах во время Недель моды сезона весна-лето 2020 был шелковый платок на голове.Носить его можно и как традиционную бандану, и на "крестьянский манер" – под подбородком.Можно сделать из косынки или шарфа традиционный ободок, или же полностью закрыть платком волосы, завязав узел у основания головы.Еще один вариант, предлагаемый дизайнерами с мировыми именами, — превратить шарф с вплетениями золотых нитей в подобие тюрбана.Словом, вариантов — масса, и наверняка модницы уже достали из шкафов или заказали себе красивые платки и шарфы, ведь уже очевидно, что самоизоляция начала диктовать моду под влиянием обстоятельств.Кто-то мастерит сам или заказывает дизайнерские маски, кто-то думает, что можно сделать с перчатками, которые тоже вынужденно все должны будут носить – по крайней мере, в ближайшее время, и вот к ним "в компанию" добавились косынки.Несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" сказал, что из-за ситуации с коронавирусом в столице в салоны красоты и парикмахерские жители города попасть смогут еще не скоро.